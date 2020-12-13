Лампа антибактериальная Ledvance TIBERA UVC T8 30W G13 безозоновая используется для обеззараживания воздуха в помещениях. Лампа доступна в 2-ух самых известных мощностях: 15 и 30 Вт с цоколем G13 и обычными габаритами классической Т8 лампы. Корпус лампы исполнен из крепкого увиолевого стекла, которое создает объемный поток антибактериального излучения, не выделяющий вредный для человека ОЗОН — впоследствии чего не потребуется проветривание помещения. Ультрафиолетовое излучение с максимальной длинной волны 253,7 нм. эффективно разрушает ДНК микробов, обеззараживая здание. Срок службы лампы составляет до 10 800 часов.

Впоследствии использования антибактериальных бактерицидных ламп TIBERA UVC 30W G13 T8 не потребуется проветривание.

Выдающиеся качества антибактериальных ламп TIBERA UVC 30W

Повышенный поток антибактериального излучения

Повышенный срок службы

Производство Россия

Области использования ультрафиолетовых ламп TIBERA 30Вт